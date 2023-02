Hertz : solides résultats financiers et une flotte en croissance en 2022

À l’issue d’un quatrième trimestre 2022 de bonne facture (2 milliards de dollars de chiffre d’affaires), Hertz affiche des résultats financiers largement positifs sur l'année écoulée. Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 8,7 milliards de dollars (+ 19,2 %), avec un Ebitda record de 2,3 milliards de dollars. « Nos solides résultats reflètent un engagement envers les clients. En mettant l'accent sur le rendement des actifs et la gestion des risques, nous avons montré une meilleure performance opérationnelle, une gestion de flotte plus disciplinée et un engagement envers les rendements financiers », commente Stephen Scherr, président de la société.

Une flotte de véhicules en légère croissance

La flotte du loueur atteint à fin 2022 près de 466 000 véhicules, en légère croissance (+ 3 %) mais toujours loin de retrouver le niveau de 2020 (540 340 unités). Le taux d’utilisation a lui aussi connu une variation et s'établit à 78 % (+ 1 point), tandis que le RPU (revenu mensuel moyen par véhicule) est passé de 1 429 à 1 481 dollars (+ 4 %). L’essentiel de la flotte reste exploitée sur le continent américain (370 723 véhicules pour un taux d’utilisation de 80 % et un RPU de 1 538 dollars). Les activités de RAC International concernent 98 065 véhicules, pour un taux d’utilisation de 72 % et un RPU de 1 280 dollars.

« Notre équipe a répondu à une demande renouvelée de voyages, qui se poursuit. En 2023, nous nous appuierons sur nos progrès pour développer nos activités sur les marques Hertz, Dollar et Thrifty. Nous comptons sur nos investissements dans l'électrification et la technologie pour générer un effet de levier et des rendements améliorés et un produit encore meilleur pour nos clients du monde entier », conclut Stephen Scherr.