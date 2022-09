Hertz va passer une giga commande de 175 000 véhicules électriques

Après des années mouvementées, conduisant le groupe à se placer sous la loi américaine des faillites, Hertz fait à nouveau le buzz en annonçant un accord préliminaire avec General Motors portant sur 175 000 véhicules électriques. Une annonce qui fait suite à une commande de 100 000 Tesla, principalement des Model 3, et de 65 000 Polestar.

Toutes les marques de GM seront exploitées par Hertz

Au cours des cinq prochaines années, le loueur va s’approvisionner auprès des marques Buick, Chevrolet, notamment via le modèle Bolt, GMC, Cadillac et BrightDrop sur tous les segments, des véhicules compacts aux grandes berlines de luxe en passant par les SUV et les pick-up. Les premières livraisons sont attendues au premier trimestre de 2023 et d’ici à 2027, le groupe estime que ses clients pourront parcourir huit milliards de miles avec ses véhicules électriques ce qui permettra d’économiser environ 3,5 millions de tonnes de CO2 par rapport à l’utilisation de modèles thermiques.

Une électrification imposée par certains états américains

« C’est remarquable de voir que deux groupes automobiles iconiques des États-Unis qui ont façonné l’histoire des transports depuis un siècle se retrouvent aujourd’hui pour définir la mobilité du XXIe siècle », s’enthousiasme Stephen Scherr, président-directeur général de Hertz Global Holdings, avant de rappeler que le groupe propose déjà à la location plusieurs milliers de véhicules électriques dans 500 agences réparties dans 38 États américains. L’objectif de Hertz est d’avoir 25 % de sa flotte électrifiée dès 2024. Le groupe s’adapte aussi à la pression de certains États, comme la Californie, et Los Angeles et San Francisco sont ainsi des villes prioritaires pour le déploiement des VE, au même titre que Miami et Orlando.

« Cet accord va accompagner notre montée en puissance sur le véhicule électrique, notamment au niveau de la production », se réjouit Mary Barra, CEO de GM. Et d’ajouter : « Et nous sommes confiants que toutes ses expériences de location de nos voitures auront un impact positif sur le business de Hertz et sur notre attractivité en général ».