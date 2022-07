Hertz va sponsoriser Porsche pour les 24 Heures du Mans 2023

Fort d’une riche histoire d’engagements dans les sports mécaniques, via le Nascar, le championnat du monde de GP Moto ou les épreuves de rallyes par exemple, le loueur de véhicules Hertz vient d’annoncer son arrivée dans le monde des courses automobiles d’endurance. En 2023, il va sponsoriser l’écurie Porsche montée par Jota et Singer Group.

Le climax de cette collaboration sera bien sûr les 24 Heures du Mans où la nouvelle Porsche 963 LMDh sera l’une des principales attractions. En effet, cela marque le retour de Porsche pour les 24 Heures du Mans, où il fait valoir la qualité de constructeur le plus titré de l’histoire (19 sacres).

Hertz veut bénéficier de la formidable exposition des 24 Heures du Mans

« Nous sommes très heureux de sponsoriser cette équipe avec Jota et Singer Group. Hertz essaie de transformer le futur de la mobilité par l’innovation technologique et par une expérience clients drivée par le digital. C’est une formidable occasion de le faire savoir à des millions de fans de sport automobile lors de la prochaine saison du championnat du monde d’endurance », commente Stephen Scherr, président-directeur général de Hertz. Quand on connaît le pouvoir d’activations du WEC en général, et des 24 Heures du Mans en particulier, on comprend mieux l’enthousiasme du dirigeant du loueur américain qui a frôlé le pire pendant les premières phases de la crise sanitaire.

« C’est un jalon clé pour Jota de compter sur l’appui de Hertz et de Singer. Avec cette nouvelle équipe, nous allons pouvoir continuer à gagner dès 2023, une année qui marque l’entrée dans un âge d’or pour les courses automobiles », souligne David Clark, l’un des partons de Jota, en faisant référence à des disciplines qui sont à la pointe de l’innovation et du développement durable.