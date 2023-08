Hervé Moreau, nouveau directeur commercial et marketing de Schaeffler Automotive Aftermarket France

Riche d’une expérience de 23 ans sur le marché de la rechange indépendante et constructeur en France mais également à l’international, Hervé Moreau, 49 ans, a exercé différentes fonctions au sein d’équipementiers automobiles comme Valeo et Denso où il a occupé dernièrement le poste de responsable commercial marché pour la France pendant 4 ans.

« Je suis très heureux de l’arrivée de Hervé au sein de l’équipe Automotive Aftermarket de Schaeffler France et suis convaincu qu’il saura mettre à profit sa grande expérience de la rechange automobile et du marché français afin de continuer le développement de nos marques LuK, INA et FAG chez nos clients actuels et futurs. » a déclaré Alex Mungiuri, directeur automotive aftermarket France.