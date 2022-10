Hess automobile à la tête de neuf ateliers Speedy

Le groupe de distribution Hess Automobile vient d'acquérir neuf ateliers Speedy dans le Grand-Est de la France. L’accord signé par Éric Terefenko, président du groupe Speedy, et Anthony Hess, directeur général de Hess Automobile concerne, dans un premier temps, la reprise de neuf centres basés à Nancy, Charleville, Lunéville, Metz et Strasbourg.

En étendant son réseau par le biais du groupe Hess Automobile, Speedy renforce sa présence sur le territoire et fait le choix de la pérennité. Avec la reprise des neuf centres, le distributeur poursuit son développement dans le Grand-Est et offre un service complémentaire à ses clients.

Hess Automobile compte près de 2 000 collaborateurs, vend 65 000 véhicules par an et effectue plus de 300 000 opérations après-vente. Via 68 points de vente, il est présent dans le Grand-Est, la Champagne-Ardennes, la Bourgogne-Franche-Comté et la Loire. Dernièrement, l'entreprise a dernièrement repris les concessions du groupe Delhorbe. Grâce au rachat des centres Speedy, Hess Automobile s’étend géographiquement.

En avril dernier, le groupe de distribution Dallard avait aussi investi dans Speedy en reprenant sept centres dans le Sud-Ouest. Ces deux opérations soulignent la volonté de Speedy, racheté en 2016 par Bridgestone, de se délester de ses centres détenus en propre.