Heycar accélère sa stratégie 2.0

En 2022, le marché global de l'occasion a été bonne santé, et la plateforme a enregistré des résultats qui ont dépassé ses prévisions et qui lui ont ainsi permis d'être dans le Top 5 des sources de leads selon le classement Carvivo. À ce jour, Heycar compte plus de 75 000 véhicules en ligne issus d'un réseau de plus de 1 800 concessionnaires partenaires. Le site enregistre 1 million de visites mensuelles (soit une évolution de 48% depuis janvier 2022). L'année 2022 a également permis à Heycar de mettre en place son modèle hybride avec le lancement d'un nouveau service d'achat en ligne, avec 6 000 VO disponibles pour l'achat 100% en ligne qui propose des annonces sont disponibles pour les concessionnaires partenaires, un CRM puissant et des leads ultra qualifiés. De plus, le site e-commerce permet d'élargir la zone de chalandise à l'échelle nationale.. À ce jour, 77% de ses concessionnaires partenaires sont passés à la version payante du service.

Le meilleur des deux mondes

Pour 2023, la plateforme entend poursuivre sa conquête du marché des véhicules d'occasion et devenir un acteur "incontournable". « Engagés à développer les offres heycar, nous allons proposer des annonces en modèle augmenté à nos clients, leur offrant ainsi un parcours fluide grâce à de nombreux services tels que : l’assurance, la location, le financement... tout en offrant de la valeur ajoutée à nos 1800 concessionnaires partenaires. Ainsi, sur un marché en constante évolution, heycar entend devenir un acteur incontournable qui va considérablement changer la manière de consommer l’automobile pour les acheteurs et les professionnels grâce à un modèle à forte valeur ajoutée. Cette stratégie 2.0 vise à fournir une plateforme multi-services au-delà de la sélection d’achat de véhicule, qui inclut tous les services des concessionnaires, en ligne », indique Jean-Baptiste Gendrot, directeur ventes directes et véhicules d’occasion Volkswagen Group France. Et avec 6 000 véhicules disponibles à l’achat 100% en ligne et 60 ventes en 100% digitales enregistrées, l'objectif est d’atteindre 10 000 véhicules du stock en 2.0..

En parallèle, Heycar souhaite propose toujours plus d'offres et de services comme l'assurance, le leasing, la LLD, ou encore le financement etc.