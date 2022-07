Heycar en forte croissance sur le marché du véhicule d’occasion français

Six mois après son lancement en France, la plateforme Heycar, spécialisée dans la voiture d’occasion, dresse un bilan intermédiaire prometteur avec plus de 72 000 véhicules répertoriés et plus de 2 000 concessionnaires partenaires.

Des VO récents et peu kilométrés très recherchés

Avec la réassurance client comme credo, Heycar remarque certaines tendances dans les recherches des utilisateurs sur sa plateforme : « Une forte demande sur les véhicules récents (70 % des recherches sont effectuées sur des véhicules qui ont moins de 6 ans) ou avec peu de kilomètres (62 % sur des véhicules de moins de 100 000 km). Une tendance à la hausse est aussi remarquée sur les recherches de véhicules hybrides et électriques d’occasion (10 % des recherches) ».

Heycar veut encore gagner en visibilité

En France, Heycar recense désormais les véhicules de plus de 2 000 concessionnaires certifiés (+ 140 % de véhicules en ligne depuis le lancement en décembre 2021) et gagne en visibilité auprès des acheteurs (+ 202 % de leads générés entre janvier et mai 2022).

Vendre des VO avec un package de services

« L’achat d’une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion est un achat important. Celui-ci doit être le plus transparent, plus facile et plus agréable possible », explique Mathias Hioco, président de Heycar France. Et de poursuivre : « Pour le consommateur, notre plateforme a pour vocation d’accompagner les consommateurs et leur faciliter les démarches de recherche, mise en relation avec le concessionnaire et achat d’un véhicule d’occasion. Pour le concessionnaire, la plateforme permet de publier toutes les offres complémentaires aux véhicules – de l’assurance, des garanties et des possibilités de financement – permettant ainsi au consommateur de faire son choix sereinement avec toutes les informations clés en main ».

« Depuis quelques mois, nous publions nos offres d'occasion sur Heycar. La plateforme nous permet de valoriser notre offre et nos services et de toucher un plus grand nombre de clients potentiels. Bien que la plateforme soit encore en croissance, nous avons déjà constaté des leads encourageants », témoigne Morgane Larzul (groupe Mary).

Rappelons que le groupe Heycar (Mobility Trader Holding GmbH), dirigé par Florian Schlieper, compte Volkswagen Financial Services, Volkswagen, Daimler Mobility, Allianz et bientôt le groupe Renault et sa filiale RCI Banque, comme actionnaires.