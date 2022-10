Heycar lance son site e-commerce

Alors que 2022 devait être une année pilote, Heycar a décidé de lancer avec quelques mois d'avance sa dernière innovation : un site e-commerce. À partir du 17 octobre, la plateforme de vente en ligne proposera une solution hybride, avec d'une part les informations concernant les véhicules disponibles et la réservation en ligne, et d'autre part la possibilité de prendre rendez-vous en concession ou la mise en relation avec le concessionnaire. L'automobiliste a également la possibilité de suivre un parcours d'achat 100% digital, avec la commande en ligne et la livraison à domicile. Heycar a ainsi développé trois offres qui permettent dans tous les cas de qualifier un lead, et en supplément de générer le lead et/ou, pour le particulier de réserver le véhicule souhaité (acompte de 200€ demandé à l'automobiliste, qui sera reversé 72h plus tard). La nouvelle solution développée par Heycar donne notamment la possibilité aux vendeurs de véhicules d'occasion de toucher des automobilistes en dehors de leur zone de chalandise.

À son lancement, le site proposera un stock de 3 000 véhicules, puis 10 000 d'ici la fin de l'année.

De plateforme à one stop shop

Par ailleurs, le site reste fidèle à son ADN, en privilégiant la qualité de ses services grâce à sa technologie. Son objectif est clairement de devenir la plateforme généraliste et digitale de référence, en améliorant son site et en le diversifiant. L'année prochaine, de nouveaux investissements marketing permettront de bâtir une véritable notoriété et autorité dans le milieu, que ce soit auprès du public ou des professionnels grâce à des campagnes publicitaires et des partenariats, afin d'être un « réel acteur alternatif », selon le souhait de Mathias Hioco, directeur général France.

De plus, toujours en 2023, Heycar devrait mettre en place son intégration dans le CRM des vendeurs de VO afin d'améliorer son process, encore manuel à ce jour, de conversion de lead en vente. La plateforme proposera également des services de financement, d'assurance et potentiellement un module de reprise, afin de devenir un one stop shop.

Heycar en chiffres :

Heycar dispose d'un stock actuel de 78 000 véhicules (38 000 en janvier) et a pour objectif d'atteindre les 100 000 VO d'ici la fin de l'année. La plateforme compte 2 200 concessions pour un million de visiteurs par mois sur son site.