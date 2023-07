Heycar veut se renforcer en France et promeut Arnauld Delacroix

La plateforme de véhicules d’occasion heycar, qui compte Renault, Mercedes-Benz et Volkswagen parmi ses principaux actionnaires, veut se concentrer sur trois marchés prioritaires en Europe, à savoir la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le groupe va notamment quitter l’Espagne, comme Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France, l’avait indiqué à la presse lors d’une opération à Villers-Cotterêts.

Heycar France recherche un management plus centralisé

Pour atteindre ses objectifs en France, heycar annonce notamment la promotion d’Arnauld Delacroix en qualité de directeur des activités commerciales et des opérations. Il a rejoint heycar France en mars 2022 et continuera à rendre compte à Mathias Hioco, président-directeur général d’heycar France.

Ayant réalisé l’essentiel de sa carrière dans le secteur automobile (Renault, Marketshot, Carvivo…), Arnauld Delacroix a une feuille de route bien remplie. Il « pilotera une équipe regroupant les activités commerciales BtoB, dédiées aux concessionnaires partenaires et à la satisfaction client, les équipes BtoC dédiées aux activités d’e-commerce, ainsi que les équipes Business Development & Operations ». La recherche de meilleures synergies entre les activités BtoB et BtoC est à l’agenda.

Un socle de 1 600 concessions partenaires en France

Avec ses équipes, il devra aussi développer de nouveaux partenariats et consolider ceux qui existent : « Une grande enquête qualité sera au cœur de cette démarche avec la collecte de retours terrain des plus de 1 600 concessions déjà partenaires de la plateforme qui seront des informations précieuses pour améliorer l’expérience utilisateur ». Il cherchera aussi à renforcer la notoriété de la marque jugée insuffisante.

Heycar a une to do list bien remplie

« Les prochains mois seront passionnants pour heycar France avec l’ambition d’accélérer notre croissance. Notre mission est de devenir le partenaire incontournable des acteurs de la distribution de véhicule d’occasion en leur apportant des solutions adaptées à leurs problématiques business. Pour cela notre objectif est double : simplifier notre offre en la rendant plus compréhensible pour nos partenaires et uniformiser nos deux parcours : annonces et e-commerce. Beaucoup de nouveaux projets nous attendent, dont la nouvelle version de notre site web, avec un nouveau parcours client, et le lancement d’une solution de reprise en ligne », énumère Arnauld Delacroix, un des nouveaux hommes forts d’heycar dans ce qui s’apparente à une restructuration au sein du groupe.