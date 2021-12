HHS, nouveau venu sur le marché du débosselage

Lancée en mars 2020 par deux anciennes salariées de l’entreprise Dent Wizard, Sylvie Tauvel et Marion Guerin, la société HHS (Hail Handling Service, traduit service de traitement de la grêle) veut se faire une place sur le marché du débosselage sans peinture et de la gestion des sinistres grêle, avec la promesse de se montrer rapide, efficace, réactive et en ligne avec les attentes qualité des donneurs d’ordres.

Installée à Brindas, en région lyonnaise, HHS compte une douzaine de salariés et s’appuie sur un répertoire de 200 spécialistes du secteur du débosselage dans toute l’Europe, dont certains spécialisés dans le dégarnissage.

L’entreprise a la capacité de mettre en place rapidement des plateformes d’intervention. Elle est en mesure d’être opérationnelle dans les 24 à 72 heures avec le souci d’un contrôle qualité permanent. HHS a mis en place une solution digitale qui lui permet de suivre en temps réel l’état d’avancement des chantiers en cours, véhicule par véhicule.

En quelques mois, l'entreprise indique s'être positionnée sur de nombreux marchés. Elle a su séduire des distributeurs de marque Volkswagen ou Stellantis. L’assureur Covea fait également appel à ses services.