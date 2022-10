Hiflow s’attaque à l’Espagne

Hiflow déploie ses activités en Espagne. La firme spécialisée dans la livraison de véhicules s’attaque à son deuxième marché étranger après la Belgique en 2020. Hiflow propose ses services sur toute la péninsule, ainsi qu’aux Baléares et aux Canaries. La société française a ouvert des bureaux à Madrid et lance son service de convoyage par chauffeur. Le transport par camion devrait être proposé d’ici à un an pour offrir toutes les possibilités aux professionnels et particuliers. Hiflow cible les groupes de distribution, les spécialistes de la location et les sites de vente en ligne de véhicules d’occasion. L’Espagne possède un fort potentiel en raison de la croissance du marché VO ces dernières années, de la vieillesse du parc roulant, du développement des offres locatives, du paiement à l’usage et de la hausse de l’activité de reconditionnement des véhicules.

Déployer un service européen

L’objectif de la firme consiste à déployer son service de convoyage au niveau européen. L’ouverture du marché espagnol lui permet déjà d’offrir un transport de la Belgique jusqu’au sud de l’Espagne. Une diagonale pertinente en matière d’automobile. « Nous poursuivons nos objectifs de développement grâce à une croissance saine que nous avons toujours eu à cœur de soutenir depuis 10 ans. Dans la continuité de nos ambitions de croissance, nous avons l’objectif de porter la part de notre chiffre d’affaires à l’international à 30 % en 2025 », explique Laura Peterschmitt, directrice générale adjointe de Hiflow.