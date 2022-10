Hitachi Astemo présentera sa gamme d'amortisseurs au salon Equip Auto

Né en 2021 de la fusion entre Hitachi Automotive Systems avec ses trois filiales de Honda Nissin Kogyo, Keihin et Showa, Hitachi Astemo annonce sa présence au salon Equip Auto Paris où il dévoilera sa nouvelle gamme d'amortisseurs.

Le fournisseur poursuit le développement son offre sur le marché de l’après-vente automobile sous sa marque Tokico, principalement dédiée aux véhicules asiatiques et qui compte plus de 1 200 références. Hitachi Astemo propose ainsi une offre d’amortisseurs spécifiquement répondant aux besoins des véhicules asiatiques du parc roulant européen. Tokico garantit de hautes performances, notamment pour les véhicules hybrides et électriques :

Les jambes de force Tokico MacPherson permettent de restaurer les forces d'amortissement pour assurer un contact optimum entre les pneus et la route.

Les amortisseurs hydrauliques garantissent un confort de conduite grâce à leur système unique de valve à disque de contrôle du rebond et de la compression, qui s’adapte automatiquement à toutes les conditions de conduite,

Et, les amortisseurs bitube améliorent la dynamique et le confort de conduite grâce à un fonctionnement plus silencieux par élimination de la cavitation.

L’offre aftermarket Hitachi Astemo, comprenant plus de 5 000 références dont la gamme d’amortisseurs Tokico, est stockée sur le site logistique de Espelkamp (Allemagne), pour des livraisons rapides et flexibles en J+5 pour les commandes de stock, ou encore des livraisons express (sous 48 heures) ou de dépannage (sous 24 heures).