Hitachi Astemo renforce son activité après-vente en France

Issu de la fusion entre Hitachi Automotive Systems avec ses filiales de Honda, Nissin Kogyo, Keihin et Nowa, Hitachi Astemo fabrique et commercialise des technologies avancées pour l'industrie automobile et moto. Fournisseur en première monte des constructeurs, Hitachi Astemo a l'ambition de se développer en tant que fournisseur des professionnels de l'après-vente en Europe, avec un centre de compétence régional pour l'aftermarket dédié à la région EMEA. Basé dans le nord-ouest de l'Allemagne, ce dernier s'occupe du développement, de la fabrication, des ventes et de la logistique des pièces de rechange. Le site, doté de 3 000 m2 et de 1 500 emplacements de palettes, stocke l’intégralité de l’offre aftermarket Hitachi Astemo. Les clients européens bénéficient ainsi de livraisons rapides et flexibles en J+5 pour les commandes de stock, ou de livraisons express (sous 48 h) et de dépannage (sous 24 h).

Développer son maillage

L'offre produits destinée au marché de l'après-vente est issue de l'offre produits dédiée à la première monte. Hitachi a mené un état des lieux des produits pour la première monte vendus en rechange constructeur, mais non disponibles sur le marché de la rechange indépendante. Elle va ainsi s'enrichir de nouvelles références équivalentes à l'origine afin de proposer une gamme complète aux professionnels de l'entretien et de la réparation. En moins de 18 mois, plus de 1 000 nouvelles références ont été intégrées à son offre aftermarket. À ce jour l'offre Hitachi Astemo comprend 4 000 références sur les familles de produits comme les systèmes de gestion moteur, les systèmes d'allumages, les machines tournantes, les systèmes de direction et de transmission, ou encore les systèmes thermiques et électriques, etc. « En termes de lancement de nouvelles gammes sur le marché, toutes les possibilités peuvent être explorées. Les nombreuses compétences technologiques du groupe nous permettent d’envisager des déploiements sur des gammes de produits pour lesquelles on a des capacités d’extension en aftermarket, comme en direction & suspension avec notamment les amortisseurs Tokico, par exemple », commente Sylvain Cuissard, directeur commercial aftermarket France.

Par ailleurs, Hitachi Astemo Aftermarket a pour objectif de structurer et de développer la distribution des produits proposés par Keihin, Nissin et Showa, et dédiés aux véhicules légers, aux motos et aux applications marines. Et à l'avenir, les clients bénéficieront de six marques : Hitachi, Hüco (Hueco), Tokico, Showa, Nissin et Keihin. Enfin, Hitachi Astemo a l'ambition d'étoffer son maillage national en renforçant sa présence auprès de tous les professionnels de la distribution ainsi que son référencement dans tous les outils d'identification.