Hitachi Astemo s'appuie sur un site internet en français

Fournisseur à l’origine pour de grands constructeurs automobiles, Hitachi Astemo est également présent sur le marché de la rechange. L’équipementier souhaite poursuivre son développement dans l’Hexagone initié depuis plus d’un an, en mettant notamment à disposition des acteurs de l’après-vente, une version francophone de son site internet.

La nouvelle version française du site internet de l’équipementier regroupe toute l’information ainsi que toute l’offre produits destinée au marché de l’après-vente automobile de la marque. Plus de 5 000 références y sont disponibles sur des familles de produits comme l’électronique, la suspension, l’alimentation, la direction, la gestion moteur et les capteurs associés. Afin de faciliter l’identification des pièces, des photos avec une description sont affichées pour chaque référence de pièce du catalogue.

Pour accompagner les réparateurs, l’équipementier a adjoint sur son site une rubrique « Support technique » qui permet non seulement de télécharger diverses informations techniques sur les produits, mais également de solliciter l’assistance d’un expert via une hot line, un email et un WhatsApp.

En complément, une chaine YouTube qui compile des vidéos dédiées à des problématiques spécifiques de réparation - disponibles en français d’ici la fin de l’année - apporte aux professionnels des conseils précieux en image.