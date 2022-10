Hitachi Astemo se présente à Equip Auto

Parmi les nouveaux exposants à Equip Auto, les professionnels pouvaient découvrir l’équipementier Hitachi Astemo qui en début d’année a structuré son activité aftermarket en France. Au niveau de la première monte, l’équipementier japonais se montre plutôt à la pointe des technologies avec des solutions d’aide à la conduite, de connectivité, de software, de gestion moteur (thermique comme électrique) et de contrôle du châssis. Le groupe a réalisé l’an passé un chiffre d’affaire de plus de 11 milliards d’euros et emploi dans le monde 90 000 personnes dont 600 en France.

Un développement de l’offre constant

Plus spécifiquement sur l’après-vente, l’activité en Europe est basée à Espelkamp en Allemagne avec l’installation d’un centre de compétence. L’offre aftermarket de l’équipementier, dont il est principalement le fabricant, se compose pour l’heure principalement de pièces techniques : pompes à carburant, pompes haute pression diesel, pompes de direction, ventilateurs d’habitacle, débitmètres, corps papillon, divers capteurs électroniques, bobines d’allumage et relais de préchauffage. Les amortisseurs ont dernièrement été ajoutés au catalogue. L’ensemble représente 4500 références de produits avec un rythme d’enrichissement entre 30 et 50 nouveautés par mois.

Etre dans le top 5

En France, l’activité commerciale aftermarket est dirigée par Sylvain Cuissard dont la mission première est de construire la stratégie et d’installer la marque dans le paysage de la rechange avec notamment l’adhésion au Golda et à la Fiev. Le responsable travaille aussi à faire évoluer les contrats de distribution et le pricing. A ce stade, les produits sont uniquement distribués par le réseau de plateformes Apprau et sur Mister Auto. Les pénuries actuelles en composants techniques et le souhait des distributeurs de diversifier leur sourcing pourraient donner un petit coup de pouce à l’équipementier qui vise d’être dans le top 5 des fournisseurs. Ses positions en première monte sont aussi un solide argument pour parvenir à cet objectif avec pérennité.