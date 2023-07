Homicide routier, stupéfiants et vignette verte : ce qu’il faut retenir des annonces d’Elisabeth Borne pour la sécurité

Elisabeth Borne – qui vient de sauver son poste de Première ministre à l’orée d’un remaniement gouvernemental – l’avait promis en mai dernier : dès juillet, des sanctions plus strictes devaient être appliquées pour les chauffards. Ainsi, lundi 17 juillet, à l'issue d'un Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) réuni à Matignon, une liste de dispositifs visant à assurer la bonne conduite de tous sur la route a été énoncée par Elisabeth Borne et son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une feuille de route intitulée « circuler en sécurité et en sérénité sur les routes de France » qui comporte sept axes et trente-huit mesures.

Création d'un « homicide routier »

Parmi les annonces les plus attendues, mais aussi les plus symboliques, on retrouve la requalification de « l’homicide involontaire » et « homicide routier » lorsqu’une personne en tue d’autres au volant. Un changement de dénomination réclamé depuis longtemps par de nombreuses familles de victimes et des associations qui ne s’accompagne cependant pas d'un alourdissement des peines encourues.

Si le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile, Mobilians, salue de fait « la création de la qualification d’homicide routier, en ce qu’elle rappelle à l’ensemble de la population que conduire un véhicule motorisé comporte un risque majeur, celui d’entraîner sa propre mort et/ou celle d’autrui », d’autres organismes regrettent une réforme « cosmétique » qui ne change rien sur le plan de la repression. Pour « 40 millions d’automobilistes », « ce changement sémantique est insuffisant », l’association soulignant aussi « la nécessité pour la Justice de prononcer des peines plus significatives envers les conducteurs ayant provoqué un accident mortel. »

En se muant en « homicide routier » par une modification du code pénal, l’homicide involontaire induira donc toujours une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ou sept ans de prison et 100 000 euros d’amende avec une circonstance aggravante, voire dix ans et 150 000 euros dans les cas les plus graves. Des sanctions rarement appliquées toutefois.