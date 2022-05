Honda annonce l'arrivée prochaine d'un SUV compact hybride dans sa gamme

Honda entend bien étoffer sa gamme européenne. Dévoilée au début du printemps, la onzième génération de la compacte Civic sera bien lancée à l'automne mais accompagnée quelques mois plus tard d'un autre véhicule qui pourrait en être dérivé.

Le constructeur japonais vient en effet d'annoncer que son prochain modèle, dont la commercialisation est prévue pour 2023, répondra au patronyme ZR-V. Une construction de nom qui ne laisse planer aucun doute sur le type de carrosserie proposé. Il s'agira donc d'un SUV compact placé entre le petit H-RV et le plus familial CR-V. Sans grande surprise non plus, ce futur Honda ZR-V sera équipé de la motorisation hybride maison e:HEV.

« Cette annonce marque le lancement d’une nouvelle étape dans la stratégie d’électrification européenne de Honda. Alors que plusieurs modèles SUV électrifiés devraient suivre et que la marque se concentre davantage sur ce segment à forte croissance, la sortie du ZR-V représente une évolution importante dans la gamme Honda », commente le constructeur dans un communiqué. Pour mémoire, une version 100 % électrique du SUV citadin H-RV devrait prochainement être présentée et faire son entrée au catalogue.