Honda Civic hybride : tarifs à partir de 29 990 euros

Honda ouvre les commandes de la nouvelle Civic hybride dans le réseau français. La marque met en place une offre de lancement à partir de 29 990 euros au lieu de 32 400 euros, pour la finition Executive. La nouvelle Civic est proposée uniquement en version e:HEV, avec un moteur essence de 2 litres à injection directe et cycle Atkinson et deux moteurs électriques. L’ensemble offre 135 kW pour un couple de 315 Nm. Cette offre de lancement est aussi disponible en LOA à partir de 289 euros par mois, avec Hbox incluse. Dès ce premier niveau, la dotation en équipements de série comprend la suite Honda Sensing. Cette dernière regroupe plusieurs assistances à la conduite, dont l’assistance au maintien de voie et l’assistance à la conduite dans les embouteillages. Le deuxième niveau de la gamme, baptisé Sport, est disponible à partir de 33 700 euros et ajoute quelques éléments distinctifs extérieurs. Enfin, la version Advance débute à 37 100 euros et rassemble un système audio Bose, un toit ouvrant panoramique, des feux de route adaptatifs, un écran de 10,2 pouces, des sièges en cuir et un volant chauffant. Un surplus qui explique l’écart de prix avec la finition inférieure.

Cinquante ans de Civic

La Civic reste un modèle emblématique pour Honda. Lancée en 1972, elle fête cette année ses 50 ans. Un demi-siècle de succès puisqu’elle a été commercialisée dans 170 pays et vendue à 27,5 millions d’exemplaires. « Le lancement de la nouvelle Civic marque une étape importante pour Honda, perpétuant ce modèle emblématique avec sa meilleure version à ce jour », souligne ainsi Pierre Guignot, directeur de la division Automobiles de Honda France. Cette onzième génération arrive donc avec les atouts technologiques habituels de Honda, qui conclut également l’électrification complète de sa gamme avec cette Civic. Une voiture qui a ses adeptes sur le territoire.