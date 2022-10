Honda et Sony vont commercialiser une voiture électrique

Dans la foulée de la création de leur coentreprise, le constructeur automobile Honda et le géant japonais Sony annoncent le lancement d’un véhicule électrique premium en 2026. Cette voiture proposera une nouvelle plateforme de services connectés.

Comme les deux groupes l’avaient officialisé au premier semestre 2022, Honda et Sony vont lancer un nouveau véhicule électrique sur le marché par le biais de leur nouvelle joint-venture, Sony Honda Mobility.

Les spécifications techniques de la voiture (dimensions, autonomie…) n’ont pas été dévoilées, mais les deux groupes ont précisé que ce véhicule bénéficierait d’un degré d’autonomisation de niveau 3. Le volet de l’électrification est maîtrisé par Honda, via le programme du modèle E et Acura, et c’est aussi le constructeur qui fabriquera le modèle, dans un premier temps dans une de ses usines de l’Ohio, aux États-Unis.

Faire entrer les véhicules dans une nouvelle ère de la connectivité

Au-delà du véhicule en lui-même, de nouveaux services connectés seront proposés et Sony va développer une offre à la carte reposant sur les dernières avancées de paiement à l’usage. Une architecture cloud a été retenue.

« L’automatisation progressive de la conduite va permettre de réduire la pression sur l’attention du conducteur et c’est à nous de lui proposer de nouvelles solutions pour profiter pleinement de son habitacle », souligne Izumi Kawanishi, président de Sony Honda Mobility, qui ajoute qu’il faut créer une nouvelle relation numérique avec les clients.

Premières mises à la route de cette voiture électrique Honda-Sony en 2026

L’ouverture des commandes doit intervenir en 2025 et les premières livraisons sont programmées pour 2026, dans un premier temps aux États-Unis et au Japon, le dossier européen étant à l’étude. Selon les équipes de Honda et Sony, 2025 sera une date pivot pour l’essor des véhicules électriques sur le marché nord-américain.