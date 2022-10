Honda France déploie la location dans son réseau avec Knave

Honda France s’est associé à Knave pour déployer une activité de location courte et moyenne durée dans son réseau de distribution. Baptisé Honda Mobilité, ce service fonctionne selon le principe du paiement à l’usage. Lancé depuis 18 mois dans le réseau de la marque japonaise, il a convaincu une quinzaine de concessionnaires. Un nombre relativement réduit mais le constructeur ne souhaite pas forcer la main à ses partenaires. « Ce service se développe sans pression. Les concessionnaires qui le testent sont les meilleurs prescripteurs auprès de leurs collègues. Cette solution nous permet de faire essayer des voitures de la gamme Honda à des conducteurs ponctuels qui ne les auraient peut-être jamais essayées », explique Pierre Guignot, directeur de la division automobile de Honda France.

Pas d’investissement pour le distributeur

Le service proposé par Knave concerne non seulement les automobiles mais il peut être élargi aux vélos et trottinettes. Son originalité repose sur un fonctionnement simple et sans investissement pour le distributeur. Ce dernier vend les véhicules à Knave, qui les propose à la location sur sa plateforme. « C’est réellement une formule ou chacun des partenaires est gagnant. Cette solution est également un moyen de développer à terme l’offre VO Honda puisque les voitures reviennent en occasion à l’issue d’une première période de mise en location », remarque Jérôme Beillevaire, président et co-fondateur de Knave. L’application permet au client de réserver sa voiture et de la récupérer dans la concession Honda de son choix. Chaque location intègre l’assurance et une assistance. Parmi les distributeurs convaincus, figure le groupe Cavallari, implanté sur la Côte d’Azur.

Cercle vertueux

Le groupe Cavallari distribue neuf marques dont Honda, entre Nice, Cannes et Monaco. Son directeur général, Frédéric Delabrouille, apprécie la plus-value de ce service et ses potentielles extensions. « Nous pourrons, à terme, nous appuyer sur ce service pour proposer des véhicules d’attente en attendant l’arrivée d’un VN ou la fin d’une réparation en atelier. La gestion d’un dossier avec Knave est extrêmement simple, au départ d’une voiture louée comme à son retour. Enfin, pour le concessionnaire qui déploie le concept, celui-ci est générateur de business puisqu’il crée in fine des voitures d’occasion. C’est une sorte de cercle vertueux », explique le dirigeant. Actuellement, le modèle le plus demandé de la gamme Honda serait le CR-V en version e:HEV. Honda France et Knave se sont fixés l’objectif de convertir la moitié du réseau d’ici à fin 2023.