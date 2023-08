Honda : la Civic reprend du service

Honda avait dû se résoudre à fermer les commandes de la Civic en France, conséquence des problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs et de logistique entre le Japon et l’Europe. Autant de facteurs qui faisaient exploser les coûts et allongeaient plus que de raison les délais de livraison.

« Nous sommes très satisfaits de pouvoir rouvrir les commandes de la Civic e:HEV qui est un succès depuis son lancement et qui se positionne au cœur de notre gamme », souligne Pierre Guignot, directeur de la division automobile de Honda France.

Honda a beaucoup travaillé sur l'attractivité des loyers de la Civic

Les tarifs de la Civic ont été l’objet d’un travail particulier et la gamme se décline en trois niveaux de finitions : Executive à partir de 39 200 euros, Sport à partir de 40 520 euros, et Advance à partir de 43 920 euros.

Cette approche se retrouve au niveau des loyers mensuels définis avec le partenaire Banque BNP Paribas : 399 euros par mois, 409 euros par mois, et 449 euros par mois. « Ce sont des offres très transparentes, sans conditions particulières, et nous sommes satisfaits d’avoir pu limiter l’impact de l’inflation. Nos propositions n’ont pris que dix euros par rapport à 2022, ce qui est aussi possible grâce à la robustesse de nos valeurs résiduelles », pointe Pierre Guignot, avant d’ajouter : « Historiquement, la pénétration du financement est faible chez Honda, beaucoup de nos clients, principalement des particuliers, payant comptant. Mais nous sommes passés de 20 % de pénétration à 40 %, ce qui nous remet en ligne avec la moyenne du marché ». Ajoutons que l’offre Honda Box, maintenance et assistance incluses, reste inchangée.

Honda peut s'appuyer sur une gamme complète de SUV

Pierre Guignot ne cache pas que le premier semestre a été difficile pour Honda, « à contre-courant du marché avec son plan produits ». Cependant, les perspectives du dernier quadrimestre 2023 sont plus engageantes, le HR-V étant une valeur sûre et le ZR-V générant d’ores et déjà du trafic en concession. Bien né, le SUV évolue sur un segment très concurrentiel (Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Toyota RAV-4…). Le SUV Honda e :Ny1 suscite aussi la curiosité des clients même s’il ne s’est vendu qu’à 6 unités depuis le début de l’année. Le futur CR-V ouvre aussi de belles perspectives à Honda.

Avec la Civic, Pierre Guignot table sur 2 000 unités en 2023, puis sur 2 500 unités en 2024. Honda séduit sa clientèle traditionnelle, très fidèle, des clients qui se rabattent du CR-V à la Civic aussi, tout en affichant un taux de conquête de 65 %, auprès des marques mainstream premium et premium. « Le prix avantageux de nos prestations en après-vente nous donne un avantage concurrentiel », indique Pierre Guignot. Un atout que les concessionnaires du réseau, qui se réuniront le 28 septembre 2023 lors du salon automobile de Lyon, savent mettre en exergue.

Honda veut développer les ventes aux professionnels via Honda Business

Honda vend majoritairement à une clientèle de particuliers, mais cherche aussi à se distinguer auprès des professionnels (ETI, PME, TPE, professions libérales). Le CR-V PHEV ouvre de nouvelles perspectives à Honda Business, ainsi que le ZR-V et la Civic. « Nos valeurs résiduelles nous permettent de proposer des loyers attractifs. Mais nous restons fidèles à notre ligne de conduite et ne faisons pas jouer le levier des remises », précise Pierre Guignot. Sur ce marché, Honda travaille avec plusieurs partenaires, dont ALD. L’absence de renouvellement de la Honda e n’est guère préjudiciable, dans la mesure où ses volumes étaient déjà marginaux (36 immatriculations au premier semestre en France).

Pierre Guignot, directeur de l'activité automobile de Honda en France.