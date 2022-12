Honda renforce son positionnement entreprises avec son nouveau label Honda Business

Exit Honda Entreprises et bienvenue à Honda Business, le nouveau label dédié aux clients professionnels qui se veut plus moderne et plus adapté au marché. « Notre gamme est devenue 100 % électrifiée pour répondre aux besoins des entreprises », avance Sofiane Kasmi, chef de service méthodes nouvelles, financements et ventes sociétés chez Honda France.

Sur le segment C, qu’affectionnent les car policies, la marque vient de dévoiler sa Civic Hybrid. Le même type de motorisation équipe le SUV HR-V. Côté services, Honda Business met en avant une garantie étendue : trois ans pour l’ensemble des organes maîtres du véhicule mais jusqu’à dix ans pour les moteurs. Le principe étant que chaque année d’entretien dans le réseau donne droit à une année de garantie supplémentaire dans la limite de dix. Côté financement, la marque possède une captive.

Une attention portée aux entreprises

« Les entreprises sont une nouvelle cible à un moment où d’autres marques mettent parfois le client BtoB au second plan », appuie Sofiane Kasmi. Le label Honda Business est donc un message de bienvenue dans les concessions de la marque au « H ».

« Nous maintenons nos moyens commerciaux et ainsi que nos délais de livraison qui vont de six à huit mois, dans la moyenne du marché », souligne le chef de service. La nouvelle identité entend rendre plus visible ce positionnement de Honda à l’égard des entreprises. Avec l’ambition d’accroître ses parts de marché ainsi que son mix de ventes : « Nous voulons augmenter la part de nos ventes à sociétés pour atteindre 25 % en 2023 », affirme Sofiane Kasmi. D’autant que le plan produits devrait y aider avec l’arrivée d’un nouveau SUV, le ZR-V annoncé dans les concessions pour 2023.