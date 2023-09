Honda retient Electra pour recharger rapidement et à moindre coût l'e:Ny1, son nouveau SUV électrique

Après la (mini)citadine Honda e, c'est au tour du SUV Honda e:Ny1 de rejoindre la gamme 100 % électrique du constructeur japonais. À l'occasion de son lancement sur le marché hexagonal, Honda France a choisi de s'associer à un acteur français de la recharge électrique : Electra.

Pour mémoire, cet opérateur à la croissance aussi rapide que ses infrastructures, « fier et ravi d'obtenir la confiance de Honda », selon les mots de son président Aurélien de Meaux, dispose d'environ 100 stations de recharge et plus de 580 points de charge répartis dans tout le pays.

« Nous adosser à Electra, qui met l'expérience utilisateur au cœur de son offre, va nous aider à accompagner nos clients dans une démarche pédagogique et rassurante », indique Pierre Guignot, directeur de la division automobile Honda France.

Des tarifs de recharge réduits sur le réseau Electra pour les clients Honda

Plus concrètement, ce rapprochement doit permettre aux acquéreurs du nouveau Honda e:Ny1 « de bénéficier d’une recharge simple, fiable et au meilleur prix », sur les infrastructures d'un opérateur affichant 98 % de taux de succès de la recharge, offrant via son application dédiée la possibilité de réserver un point de charge et dont la tarification se fait uniquement au kilowattheure (kWh) consommé, avec un prix unique et sans abonnement, expliquent les deux partenaires.

Dans le cadre du lancement commercial de ce nouveau SUV japonais 100 % électrique, Electra propose aux premiers clients de bénéficier d'une réduction de 10 % sur le tarif de recharge.

Ainsi, le coût d'une charge rapide est abaissée à 0,45 €/kWh consommé au lieu de 0,49 €/kWh et celui d'une charge lente passe à 0,39€/kWh contre 0,42€/kWh habituellement. Cette première offre est toutefois limitée à 12 recharges et jusqu'au 1er mars 2024.