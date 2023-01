Honda se réorganise pour placer l’électrification au cœur de son réacteur

Le groupe Honda vient d’annoncer d’importants changements organisationnels et opérationnels sui seront effectifs dès le premier avril 2023. Cette réorganisation d’envergure s’articule autour de trois grands axes.

Primo, Honda met en place une business unit dédiée au développement du véhicule 100 % électrique (BEV). Cette nouvelle unité va placer le véhicule électrique au centre du groupe sous l’angle des produits comme de la stratégie. Le groupe place aussi le deux roues et les transports lourds sous le signe de l’électrification.

L’Europe noyée dans une gigantesque région mondiale

Secundo, Honda revoit son organisation régionale mondiale avec une volonté de simplification. Il ne reste plus que trois grandes régions mondiales : l’Amérique du Nord, la Chine, et un ensemble « Régions associées ». Il comprend de façon hétéroclite le Japon, l’Asie-Océanie, l’Amérique du Sud, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe. Le groupe japonais déclinera sa stratégie dans chacune des régions en adaptant les modalités d’électrification à leurs spécificités.

Une refonte de son fonctionnement corporate

Tertio, Honda réorganise toutes ses fonctions corporate. Deux blocs voient le jour, les opérations de stratégie corporate et les opérations d’administration corporate. Le premier doit permettre de renforcer la stratégie en accélérant et en fluidifiant la chaîne de décision, tout en optimisant la qualité d’exécution. Le second vise à l’optimisation des ressources et de la maîtrise des coûts sans nuire aux objectifs stratégiques.

« Avec cette réorganisation, Honda affirme vouloir devenir un groupe leader de l’électrification et de la création de valeur », commente un porte-parole du groupe, qui précise que toutes les usines et tous les services du groupe seront placés sous le signe de l’électrification. Après avoir hésité à s’engager dans la voie de l’électrification, comme Toyota soit dit en passant, Honda semble résolument changer de vision et de cadence. Un peu tardivement aux yeux de certains analystes, mais ces derniers mois, Honda a tout de même présenté le concept-car Prologue, fruit de son partenariat avec GM sur les véhicules électriques, ainsi que l’avancée de sa coentreprise avec Sony pour créer la marque électrique Afeela, dont la première berline a été dévoilée au CES de Las Vegas.