Honda ZR-V : un SUV compact audacieux qui défie la concurrence française

Après des années plutôt calmes en termes de nouveautés, Honda est de retour dans le jeu et tente un coup de poker avec un SUV compact, qui s’intercale entre les Honda HR-V et CR-V. Sur un segment ultra-concurrentiel, la firme d’Hiroshima mise sur son savoir-faire mécanique et sur la fiabilité avérée de ses modèles (la garantie mécanique est fixée à 10 ans) pour se distinguer. Visuellement, l’air de famille avec la récente berline Civic ne fait aucun doute, et permet au ZR-V d’afficher un certain dynamisme, et un bel équilibre visuel. La dotation ultra-complète fait partie des qualités marquantes du modèle (alarme, caméra de recul, hayon électrique, Honda connect…) Sérieux dans sa fabrication, l’habitacle pâtit néanmoins de quelques fautes d’ergonomie. Mais il marque surtout le pas en habitabilité, que ce soit en espace aux jambes et en volume de coffre, sensiblement inférieurs à ceux d’un Renault Austral, par exemple. On regrette aussi l’absence d’une banquette coulissante ou encore de dossiers de sièges inclinables à l’arrière.

Mécanique de référence

Sous le capot, le 4 cylindres offre une cylindrée rare de 2,0 litres et s’associe à deux moteurs électriques. L’ensemble promet de limiter ses consommations avec un petit 5,8 l/100 km annoncé par le constructeur. Pas mal pour 184 ch ! Au final, le Honda ZR-V, qui profite d'une garantie moteur offerte jusqu’à 10 ans, se positionne comme une alternative intéressante aux ténors du segment, avec une dotation pléthorique.

Honda a en effet décidé d’adopter dès cette année une nouvelle structure de gamme autour de deux niveaux de finition (Sport et Advance), privilégiant la clarté puisque sans option. Elle se traduit par l’absence de version d’entrée de gamme, des peintures métallisées ou nacrées de série et un équipement complet. Les tarifs du ZR-V seront dévoilés le 20 juin prochain.