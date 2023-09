Hopium change de capitaine alors que le bateau coule

Le nouveau président du conseil d'administration d’Hopium s’appelle Sylvain Laurent... et on lui souhaite bien du courage. Celui qui occupait jusqu’alors les fonctions de directeur général d’Hopium – après avoir travaillé pour Dassault Systèmes et Siemens – remplace ainsi Alain Guillou, qui avait lui-même succédé à l’ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari en mars dernier. Cette décision sera néanmoins soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires « et concerne la durée du mandat restant à courir d'Alain Guillou, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024 », est-il précisé dans un communiqué du groupe publié ce lundi 11 septembre.

Pourquoi changer de dirigeant en pleine tourmente ?

Ce qui est encore plus surprenant, au-delà du fait qu’Hopium semble éprouver président sur président – le troisième en moins de deux ans –, c’est que la jeune marque française de véhicules à hydrogène accuse des difficultés financières importantes. Au point, d’ailleurs, de se trouver au bord de la faillite, ses résultats 2022 affichant zéro euro de chiffre d’affaires et un résultat net en déficit de 23,8 millions d’euros. Face à une continuité d’activité qui ne semble donc pas garantie, qu’est-il attendu de Sylvain Laurent à ce poste qui s’apparente plus à une galère qu’à une belle expérience de carrière ?

Apparemment, soutenir la stratégie du constructeur en misant dorénavant sur sa technologie de pile à combustible plutôt que sur ses produits automobiles. Sylvain Laurent juge en effet que « les spécificités de la pile à combustible d'Hopium suscitent un réel intérêt de la part des acteurs de la mobilité » et qu’elle « fait partie de ces technologies capables de démocratiser l'accessibilité aux moyens de transport électriques à hydrogène. » Par conséquent, les équipes du groupe autrefois comparé à un Tesla de l’hydrogène « demeurent entièrement mobilisées pour finaliser son développement jusqu'au niveau de prototype TRL 6 », affirme Sylvain Laurent.

Crédit : Sylvain Laurent / Linkedin

Un ultime pari quand on sait qu’Hopium a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris fin juillet. Et même si l’entreprise assure pouvoir se refinancer auprès du fonds Atlas Special Opportunities afin de « poursuivre son activité sur les 12 prochains mois », son avenir apparaît plus que compromis. Espérons donc pour Sylvain Laurent qu’il ne devienne pas, bien malgré lui, le fossoyeur d’Hopium.