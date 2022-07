Hopium continue de jalonner sa voie vers les voitures à hydrogène

Le nouveau constructeur automobile français Hopium annonce le dépôt de dix premières demandes de brevets liés à sa future berline à hydrogène de luxe Machina.

« Ces demandes de brevets, déposées au cours du premier semestre 2022, portent sur un ensemble d'innovations, tant en termes d'optimisation, d'efficience, de durabilité et d'impact environnemental du système de pile à combustible haute puissance que de design intérieur et extérieur, comprenant les interfaces et l'expérience utilisateur », détaille un porte-parole du groupe tout en précisant que ce n’est qu’un début et d’autres demandes de brevets vont intervenir d’ici à la fin de l’année.

Rendez-vous est pris avec l’Hopium Machina au Mondial de Paris

« Ces dépôts de demandes de brevets constituent un nouveau pallier dans la réalisation de notre vision pionnière. Cette démarche cristallise les efforts de nos talents et concrétise notre avance technologique », se réjouit Olivier Lombard, fondateur et directeur général d’Hopium.

Le modèle, qui devrait bénéficier de 1 000 km d’autonomie, sera présenté à Paris en exclusivité lors de l’édition 2022 du Mondial de l’Auto, du 17 au 23 octobre 2022.

L’ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari élu président du nouveau conseil d’administration d’Hopium

Quelques semaines auparavant, lors de leur assemblée générale mixte, les actionnaires de l’entreprise avaient adopté la nomination de Jean-Baptiste Djebbari en qualité d’administrateur et président du conseil d’administration. Le conseil d’administration d’Hopium est constitué de quatre membres : Jean-Baptiste Djebbari, président, Olivier Lombard, Hervé Lenglart, et Sylvain Laurent.