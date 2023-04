Hopium rebondit et dévoile sa pile à hydrogène

Le système de pile à combustible d'Hopium a fait l'objet de 27 dépôts de brevets, dessins et modèles. Avec l'objectif répondre au cahier des charges de l'Hopium Machina, la technologie a subit différents tests. Les essais sur banc, ainsi que les tests de durabilité (en cours) ont permis de constater des performances supérieures par rapport aux autres technologies alternatives disponibles sur le marché. D'ici quelques mois, Hopium devrait intégrer son système-pile, soit la pile à hydrogène et ses sous-systèmes de gestion des fluides, à la plateforme de son prochain prototype, alors doté des réservoirs d'hydrogène, du système-pile et des moteurs électriques. « Tout en gardant l’Hopium Machina en ligne de mire, nous souhaitons prioriser le développement de la technologie Hopium afin de pouvoir valoriser rapidement notre savoir-faire. En matière de mobilité professionnelle et de mobilité lourde, les besoins sont là et les infrastructures se développent rapidement », commente Sylvain Laurent, directeur général d'Hopium. Chaque brique technologique pourra ainsi être proposée de manière combinée ou autonome.

Une gamme pour le grand public

En parallèle, Hopium a renforcé sa gouvernance aux côté de son fondateur Olivier Lombard avec l'arrivée de Sylvain Laurent au poste de directeur général, Philippe Baudillon en tant que directeur général délégué et d'Alain Guillou à la présidence du conseil d'administration. Le jeune constructeur français déploie désormais sa stratégie autour de deux pôles d'activités, en espérant laisser de côté les difficultés. D'une part, Hopium Technologies qui développe la pile à combustible à destination du marché professionnel. Et d'autre part, Hopium Automotive qui a pour ambition de développer une gamme de véhicules à hydrogène grand public.