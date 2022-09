Hopium va produire sa voiture à hydrogène en France

Hopium, nouvel entrant français sur le marché des constructeurs automobiles, officialise son projet d’implantation d’usine, pour la production de la berline de luxe à hydrogène Machina, à Douains dans l’Eure. Le site retenu s’étend sur plus de 34 hectares et accueillera un centre de R&D et une ligne d’assemblage d’une capacité annuelle de production de 20 000 véhicules.

Hopium table sur la création de 1 500 emplois

Les travaux débuteront prochainement pour une inauguration attendue au début de l’année 2025. À terme, avec ses différentes activités, ce projet devrait créer 1 500 emplois, participant activement au tissu économique et social de la zone de Vernon.

« Cette annonce marque un jalon décisif dans notre feuille de route qui doit nous conduire à livrer les premières berlines Machina en 2025. Le site ne manque pas d’attrait avec une position géographique de choix entre Paris et la Manche, avec l’axe de la Seine à proximité, sans oublier des hubs d’innovation déjà existants », souligne Olivier Lombard, fondateur et président d’Hopium, qui compte Jean-Baptiste Djebbari parmi ses administrateurs.

La Normandie à la pointe des solutions de transports à hydrogène

« Cette décision des dirigeants et actionnaires d’Hopium est une excellente nouvelle pour la Normandie qui confirme encore son dynamisme économique. Cela va encore accentuer notre implication dans les solutions de transports à hydrogène. Nous avons été la première région à lancer un plan hydrogène en 2018 et nous menons des tests concrets sur cette technologie, avec la première ligne de bus rétrofités à l’hydrogène en exploitation », déclare Hervé Morin, président de la région Normandie.

Rappelons que Hopium sera l’une des attractions du Mondial de l’Auto qui va s’ouvrir le 17 octobre 2022 à Paris, avec un vaste stand qui promet des surprises.