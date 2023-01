Hormé Carrosserie Mobile grossit sa flotte

Réparer les petits et moyens impacts de la carrosserie hors assurance est un marché à prendre. Des concepts de prestations apparaissent comme celui lancé en 2016 par l’entrepreneur Jonathan Enzer : Hormé Carrosserie Mobile. Avec son camion tout équipé, le passionné de 33 ans, autodidacte de la carrosserie, intervient sur site sur rendez-vous. Et le concept séduit à en croire son fondateur qui indique connaitre une croissance de 50 % par an ces dernières années.

Avec désormais une flotte de 8 camions détenus en propre, Hormé Carrosserie Mobile agit principalement sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Le Vaucluse est en développement. L’ambition pour cette année est de couvrir le Rhône-Alpes avec en ligne de mire le secteur de Lyon.

Après avoir proposé ses services aux concessionnaires (80 % de ses clients), dont le groupe Chopart, la petite entreprise espère convaincre les gestionnaires de flotte, les professionnels de la route voir même les carrossiers pour ce qui concerne la rénovation des jantes. Les particuliers sont aussi concernés. La société met en avant des forfaits de réparation « compétitifs » qui inclut les déplacements (une heure de route max). Pour les particuliers, des devis sont réalisés à l’avance depuis l’envoi de photos.

Des camions ateliers équipés comme un garage

Hormé Carrosserie dispose de véhicules équipés en conséquence pour lui permet d’intervenir sur de gros éléments, jusqu’aux travaux de tôlerie. S’il le faut, un abri, qui se ferme, peut être déployé. Le camion intègre un laboratoire couleur en mesure de reproduire toutes les teintes avec les peintures Syrox d’Axalta.

Un véhicule spécifique est dédié à la réparation des jantes. Il est équipé d'une tour numérique, ce qui permet le réusinage des jantes directement dans le camion. Les jantes peuvent être revernies dans une cabine de peinture prévue à cet effet. Deux autres camions dédiés aux jantes seront mis en circulation avant cet été.

Hormé Carrosserie Mobile est en mesure de traité en moyenne 5 véhicules par jour. « Le seul vrai frein au développement est celui de recruter des techniciens qui sont tous des carrosseries de métier » conclut Jonathan Enzer.