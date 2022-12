Hornbach va livrer en Mercedes-Benz eActros

Dominik Hehl, chef des ventes de Mercedes-Benz Truck pour les sites de Mannheim, Heidelberg et Landau, a remis à Wörth am Rhein un eActros 300 à deux essieux à Ingo Leiner, membre du conseil d'administration de l’entreprise Hornbach Baumarkt AG. Le magasin de l’entreprise spécialisée dans le bricolage et le jardinage de Bornheim (Palatinat) utilisera ce véhicule full électrique pour transporter les commandes directement chez ses clients et sur les chantiers.

Rappelons que les batteries de l'eActros peuvent être composées de trois (eActros 300) ou quatre packs de batteries (eActros 400), chacun ayant une capacité installée de 112 kWh. Équipé de quatre packs de batteries, le eActros 400 peut parcourir jusqu'à 400 kilomètres. Le cœur technologique du camion électrique est sa chaîne cinématique qui se compose d'un essieu électrique rigide avec deux moteurs électriques intégrés et une transmission à deux vitesses. Les deux moteurs refroidis par liquide fournissent une puissance continue de 330 kW et une puissance de pointe de 400 kW. En outre, l'énergie électrique peut être récupérée par le biais de la récupération lors d'une conduite prévoyante. L'énergie récupérée au freinage est réinjectée dans les batteries des eActros et se trouve de nouveau disponible pour alimenter le véhicule.