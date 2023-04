Hugues de Laage annonce son arrivée chez Leasys France

La réorganisation des activités financières et locatives de Stellantis entraîne la modification des organigrammes des sociétés concernées. Ainsi, au sein de la nouvelle version de Leasys, désormais coentreprise détenue à 50-50 entre Stellantis et le Crédit Agricole, et réunissant les activités de Leasys et Free2move Rent, Hugues de Laage obtient le poste de directeur commercial France.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que je commence un nouveau poste de directeur commercial au sein de Leasys. Très heureux de pouvoir contribuer au développement des performances BtoB des marques du groupe Stellantis auprès des clients artisans/PME/grands comptes avec l’appui du réseau des marques », indique-t-il dans un message publié sur le réseau social professionnel LinkedIn.

Pour mémoire, Hugues de Laage est bien connu du monde de l'automobile BtoB pour avoir exercé entre octobre 2017 et janvier 2021 en tant que directeur BtoB France de l'ex-groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel) puis comme directeur BtoB France de Stellantis, dans les mois qui ont suivi la fusion entre PSA et Fiat-Chrysler Automobiles.