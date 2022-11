HVS dévoile son VU électrique à hydrogène

Fondée en 2017 à Glasgow, HVS s'est spécialisée dans la conception et le développement de véhicules utilitaires à hydrogène zéro émission. L'entreprise a dévoilé un groupe motopropulseur à hydrogène à l'aérodynamique optimisée sous la forme d'un démonstrateur technologique de 5,5 tonnes, un concept de son projet de poids lourd à zéro émission de 40 tonnes. « Ce démonstrateur technologique présente notre conception révolutionnaire de véhicule utilitaire électrique à hydrogène et notre technologie de groupe motopropulseur avancée, un précurseur de notre modèle de poids lourd. Alimentés par de l'hydrogène vert monobloc (hydrogène produit directement par des sources d'énergie renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'éolien ou le solaire), nos camions zéro émission sont un élément clé de la décarbonisation du secteur de la logistique. L'hydrogène est le carburant idéal pour l'industrie du transport, offrant de longues distances et un ravitaillement rapide grâce à des stations facilement intégrées dans les principaux réseaux de transport », indique Jawad Khursheed, P-DG de HVS.

Le groupe motopropulseur utilise un système de pile à combustible et un système de stockage d'énergie pour déployer l'électricité vers un moteur électrique. Contrôlé par le système SEMAS de HVS, le groupe motopropulseur utilise le KERS (système de récupération d'énergie cinétique) pour récupérer l'énergie au freinage. La pile à combustible permet une autonomie plus longue et un ravitaillement comparable à celui du diesel. Pour le moment, le poids lourd de HVS offre une autonomie de plus de 500 km.

Un package complet

À terme, les tracteurs HVS seront construits sur un nouveau châssis, conçu en interne autour du groupe motopropulseur à hydrogène, qui se compose de bouteilles d'hydrogène sous pression, de piles à combustible, d'un système de stockage d'énergie et d'un essieu électrique. Le système de contrôlé avancé SEMAS (surveillance des interactions entre le conducteur et les systèmes de contrôle) est en cours de développement, afin de permettre la réduction de la consommation de carburant, tout en allongeant l'autonomie. HVS est également en train de développer une version conduite à gauche du tracteur 4X2 HGV à hydrogène avec un modèle châssis rigide. En outre, HVS a mis en place un financement en partenariat avec Innovate UK, de Scottish Enterprise and Energy Technology Partnership. Le constructeur a également noué un partenariat avec EG Group pour offrir une infrastructure d'avitaillement en hydrogène.