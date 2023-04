Hydrogen Vehicle Systems dévoile son démonstrateur technologique

La société britannique, Hydrogen Vehicle Systems (HVS), vient de dévoiler un poids lourd 40 tonnes électrique de démonstration à hydrogène conçu à partir d’une page blanche. Le véhicule a été imaginé et développé au Royaume-Uni.

Fondée en 2017 à Glasgow, HVS rassemble des spécialistes de l'industrie automobile, de l'énergie, de la technologie de l'hydrogène, de l'électronique de puissance, de la durabilité et de la gestion de l'environnement. Un des partenaires d'investissement stratégique de HVS est la société de stations-service EG Group qui offre une infrastructure de ravitaillement en hydrogène vert, une clientèle de flotte et le potentiel d'une évolution mondiale.

600 km d'autonomie

Le tracteur de HVS est construit sur un tout nouveau châssis autour du groupe motopropulseur à hydrogène. Ce dernier se compose de bouteilles d'hydrogène sous pression, de piles à combustible, d'un système de stockage d'énergie (batterie) et d'un essieu arrière électrifié. Le camion profite de plus d’un aérodynamisme amélioré pour une meilleure efficacité énergétique sur les longs trajets. Sa cabine est présentée comme plus spacieuse.

Selon le trajet parcouru, les conditions de la route et le style de conduite, le poids lourd de HVS a la capacité de parcourir jusqu'à 600 km. Le ravitaillement prend beaucoup moins de temps que le chargement d'un véhicule à batterie équivalent et est comparable au remplissage d'un camion avec du diesel (environ 15 à 20 minutes). D'autres variantes du tracteur routier 4x2 HGV à hydrogène, dont une variante à conduite à gauche, sont également en cours de développement.