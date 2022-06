Hydrogène : Atawey étend encore son réseau de stations

Développée et produite par l’entreprise savoyarde Atawey, sous la commande de la société HYmpulsion, ce nouveau lieu d'avitaillement marque une étape importante de ce projet lancé en 2017 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : la création de 25 stations de recharge hydrogène, le déploiement de plusieurs centaines de véhicules légers et utilitaires d’ici fin 2024 ainsi que de 150 véhicules lourds (bus, trains, autocars, bennes à ordures, dameuses...).

La station de Moûtiers permet de fournir 100 kg par jour, et sa capacité de distribution pourra être augmentée jusqu’à 300 kg pour suivre la croissance des usages et répondre aux besoins d’agrandissement progressif des flottes hydrogène locales. Sa technologie de compression plus puissante vise des volumes de distribution dix fois supérieurs. Elle sera ainsi en mesure de recharger des poids lourds et des véhicules légers, à la pression de 350 et 700 bars. Les innovations spécifiques de cette installation reposent sur l’optimisation de la consommation énergétique et un haut taux de disponibilité tout en améliorant le confort des usagers par la réduction du temps de remplissage. En activité dès cet été, elle approvisionne les acteurs hydrogène de la région mais aussi ceux de passage, grâce à son installation stratégique à proximité de la voie rapide reliant Albertville aux stations de montagne de la vallée de la Tarentaise (le Parc national de la Vanoise, Les 3 Vallées, Les Arcs, La Plagne, etc.).

"Les deux premières stations fixes du réseau « Zero Emission Valley » sont signées Atawey, preuve d’une confiance d’HYmpulsion dans nos produits. Ce projet signe la volonté de la Région AURA de développer la mobilité durable sur son Territoire en faisant appel à des acteurs locaux, tout en s’inscrivant dans une politique européenne ambitieuse", commente Jean-Michel Amaré, président de l'entreprise savoyarde qui compte désormais 25 stations sur son réseau français. Atawey possède à ce jour une large gamme de stations de recharge d’hydrogène pour répondre aux différents besoins des projets qu’elle accompagne : des stations évolutives (dont la dernière-née disponible début 2023 permettra de distribuer de 400kg à 1,3 T d’hydrogène par jour), une station mobile permettant de répondre à des besoins temporaires et installable en une demi-journée, et enfin des stations compactes ne nécessitant pas d’importants travaux de génie civil.