Hydrogène : Collaboration entre MAN et Faurecia (FORVIA)

L’équipementier Faurecia a annoncé qu’il équipera une flotte de poids lourds pour la région Bavaroise de systèmes complets de stockage d'hydrogène. Cette flotte sera fournie par le constructeur MAN et sera développée dans le cadre d'un programme soutenu par les autorités Bavaroises.

L’industriel Français bénéficie d’un soutien à hauteur d’environ 7 millions d’euros afin de développer et homologuer une nouvelle taille de réservoir adaptée aux exigences de ces véhicules commerciaux, ainsi qu’à d’autres applications requérant un usage intensif. Ce type de système extra-large permettra de stocker une large quantité d'hydrogène, offrant une grande autonomie. Le prototype sera développé dans le centre de R&D d’Augsbourg en Allemagne. À partir de mi-2024 et pour une durée d’un an, cinq clients sélectionnés testeront ces camions à hydrogène en conditions réelles. Ils opèreront entre Nuremberg et Munich.

Pour Yves Andres, vice-président exécutif de FORVIA Clean Mobility : « Grâce à ses systèmes de stockage d'hydrogène, nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique. Ce projet, reposant sur une technologie innovante et bénéficiant de partenariats publics, est une étape supplémentaire pour le développement de nos solutions de stockage d’hydrogène en Allemagne pour les véhicules commerciaux. Nous remercions nos soutiens et sommes fiers de faire partie de cet écosystème allemand et bavarois. »