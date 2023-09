Hydrogène : Hyliko se rapproche de la production industrielle avec Safra

Safra et Hyliko ont annoncé leur collaboration pour la production de camions retrofités à l’hydrogène. La production pourrait aller jusqu’à plusieurs centaines de camions par an sur le moyen terme.

Safra, spécialiste de la mobilité hydrogène et Hyliko, plateforme de solution de transport à hydrogène (fourniture et maintenance de véhicules hydrogène, l’avitaillement en hydrogène vert dans un réseau de stations poids lourds Hyliko & partenaires et la traçabilité de l’empreinte carbone) annoncent la signature d'un protocole d'accord pour le rétrofit hydrogène de poids lourds en série.

Dans le cadre de ce partenariat, des véhicules seront fournis par Hyliko, et rétrofités dans les usines Safra à Albi, pour permettre leur livraison dans un délai de 6 semaines chez les transporteurs, clients de l’offre Hyliko. Le rétrofit consistera à la dédiésélisation, à la rénovation, et à l’installation du groupe motopropulseur hybride hydrogène.

Cette collaboration vise à mettre en commun les compétences d’Hyliko et de Safra en matière d’architecture véhicules, d’assemblage, de production à l’échelle industrielle, « au service de processus logistiques rodés et de sécurisations techniques certifiées » assurent les deux entreprises.

Hyliko et Safra visent ainsi à se doter d’une capacité de production industrielle de quelques dizaines d’unités par an à partir de 2024 et de l’accroître jusqu’à quelques centaines de véhicules par an en ligne avec la croissance de la demande pour ces véhicules.

Par ce partenariat, les deux entreprises deviennent la première force industrielle à rétrofiter en série des poids lourds en véhicules hydrogène en France. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de l’engagement des deux entreprises au sein de la Coalition Retrofit H2, qui vise à développer le rétrofit à l’hydrogène pour la mobilité en France.

Pour mémoire, la construction de l’offre Hyliko se base sur un ensemble de partenariat : Nel et Mesure pour la construction de ses stations d'hydrogène, Toyota pour les piles à hydrogène, Forsee Power pour les batteries et Plastics Omnium pour les réservoirs.