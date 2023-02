Hydrogène : « Symbio va développer une nouvelle génération de pile à combustible disruptive »

Joint-venture entre Michelin et Forvia, Symbio a partagé avec L'Automobile &L'Entreprise, lors du salon HyVolution 2023, sa vision du marché de l'hydrogène. L'entreprise, qui va ouvrir son capital au groupe automobile Stellantis, revient en détail sur son plan stratégique pour les prochaines années. Au programme : industrialisation et développement d'une nouvelle génération de pile à combustible. Rencontre avec Christophe Schramm, vice-président stratégie et marketing produit chez Symbio.