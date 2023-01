Hydrogène : Vinci mise 15 millions d'euros sur la plateforme Hype

Acteur mondial du développement et de la gestion d’infrastructures de transport, Vinci Concessions vient d’annoncer la finalisation d’un investissement dans Hype, première plateforme intégrée de mobilité hydrogène en France. Lancée en 2015, celle-ci opère la plus grande flotte de taxis à hydrogène du monde tout en s’impliquant dans le développement de mobilités zéro émission à destination des professionnels. S’élevant à 15 millions d’euros, cet investissement donne donc à Vinci Concessions accès au capital de Hype, plaçant le groupe aux côtés des autres partenaires stratégiques de la société que sont HRS et McPhy.

Étendre le maillage en France et à l’international

Cette prise de participation de Vinci Concessions dans la plateforme Hype a pour objectif le développement conjoint de la mobilité hydrogène en France et à l’international pour une meilleure couverture du réseau de ravitaillement. Grâce à son modèle intégré, Vinci Concessions conçoit, finance et maintient en effet plus de 90 aéroports, autoroutes et projets ferroviaires dans 23 pays à travers ses filiales. Autant de ressources qui se verront mises au service de Hype en vue de déployer un réseau de stations hydrogène. La plateforme prévoit d’ailleurs de se déployer dans 15 régions autres que l’Île-de-France, d’ici à fin 2025.

Dans le cadre de ce partenariat avec Vinci Concessions, Hype s’appuiera également sur les expertises de Vinci Energies en confiant à cette division la réalisation de nouvelles stations de production et de distribution d'hydrogène, produit localement, en Île-de-France. Ce serait ainsi 26 stations – dont 20 d’une capacité d’1 tonne/jour – ouvertes à tous qui devraient y être mises en service au cours des trois prochaines années.