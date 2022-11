Hydroparts Assistance dévoile ses ambitions pour 2025

Le réseau dédié à la maintenance et au dépannage des hayons élévateurs sur véhicules professionnels annonce son arrivée dans six nouveaux départements. Hydroparts Assistance se rapproche ainsi de son objectif de couvrir 100 % de l'Hexagone en 2025.

Le réseau Hydroparts Assistance poursuit son déploiement dans l'Hexagone. Il couvre désormais 85 % du territoire national et compte 29 experts entrepreneurs et plus de 80 techniciens. Présent dans six nouveaux départements (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Bas-Rhin, Vosges et Lot-et-Garonne), le réseau en franchise a pour ambition de couvrir 100 % de l'Hexagone en 2025. « La force de notre réseau, c'est la diversité de ses membres et la formule entrepreneuriale la mieux adaptée à chacun et aux besoins des clients et du territoire couvert. Chaque franchisé peut projeter son développement commercial en fonction de son souhait personnel et de ses perspectives d’évolution comme entrepreneur », souligne Géraldine Leraux, directrice du réseau Hydroparts Assistance.

Pour étoffer son maillage, le réseau intègre de nouvelles recrues, issues du secteur ou qui se forment au métier. Hydroparts Assistance permet également à ses membres de se développer par plaque et ainsi étendre leur activité. Enfin, en plus de l'activité mobile qui est le cœur du métier, un franchisé de la Charente-Maritime propose un nouveau service d'atelier fixe afin de répondre aux travaux plus importants (par exemple sur les semi-remorques).