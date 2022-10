Hydroparts Assistance étend son partenariat avec le groupe Mousset

Le groupe Mousset est un acteur majeur dans le secteur du transport et de la logistique qui compte vingt filiales, chacune spécialisée sur des activités comme, par exemple, le transport frigorifique pour la livraison de denrées alimentaires ou la distribution nationale de menuiseries.

Au total, le groupe Mousset compte plus de 260 véhicules professionnels équipés de hayon élévateur dont la maintenance et le dépannage sont désormais assurés par le réseau Hydroparts Assistance. Raph Briend, coordinateur technique du groupe Mousset, indique : « Le service d’entretien, maintenance et contrôle effectué par les experts Hydroparts Assistance est un maillon clés dans nos dispositifs de livraison et ceci quel que soit le métier de nos filiales. Le service identique 24/7 quel que soit le lieu en France nous permet d’assurer un service de qualité équivalent pour nos vingt filiales, quel soit le secteur d’activité. »