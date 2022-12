Hydroparts Assistance fête ses 12 ans au Maroc

Le réseau d’assistance dédié à l’équipement de levage s’est donné rendez-vous au Maroc pour sa convention 2022 et fêter son douzième anniversaire autour de moments festifs. L’occasion également pour l’ensemble des participants de dresser le bilan de ses douze années d’activité et d’écrire la feuille de route 2023/2025.

Ce premier rendez-vous hors de l’Hexagone, a permis aux différents acteurs du réseau de célébrer, sur un seul et unique lieu, la dynamique collective de l’enseigne entretenue toute l’année par les 29 franchisés, les 82 techniciens experts et la tête de réseau répartis sur la France entière.

« Nous maillons le territoire et proposons notre service et expertise sur 82 départements », souligne Sébastien Naglik (Hydroparts Assistance départements 62/59). « Pourtant, nous sommes en contact toute l’année grâce aux visites terrain des techniciens et de l’équipe commerciale de la tête de réseau, les formations, mais également via les visio, conférences call ou discussions sur WhatsApp régulières sur le thème des RH et recrutement ou encore les partages d’expériences sur les nouvelles règlementations ou évolutions techniques ».

Et la directrice du réseau Géraldine Leraux de rappeler : « Notre rôle est de tracer un chemin. Votre rôle de franchisé est de tracer les routes, de transmettre l’élan, la passion du métier à vos équipes. Nous savons tous que rien n’est plus difficile que de piloter une PME. Sur un marché en mutation (parc vieillissant, baisse des ateliers intégrés, demande croissante de spécialistes en matériel de levage et de hayons élévateurs), notre rôle est de faire évoluer le modèle du réseau en fonction et de vous épauler pour atteindre notre objectif collectif – une couverture de 100 % du parc roulant en 2025 ».