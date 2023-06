Hyliko choisit NEL et Mesure Process pour la construction de ses stations à hydrogène

Hyliko renforce son offre de transport à l’hydrogène grâce à deux nouveaux partenariats. Les sociétés NEL et Mesure Process seront chargées de la construction des stations de ravitaillement en hydrogène.

Hyliko poursuit la construction de son offre globale pour un transport de marchandises décarboné à l’hydrogène. La société indique avoir sélectionné les entreprises NEL et Mesure Process pour la construction de ses premières stations hydrogène, dont la livraison est prévue courant 2024.

« Ce partenariat démontre notre engagement commun à faire de la France un exemple en matière de mobilité décarbonée », commente Sandrine Letrilliart, responsable des ventes et du développement commercial de NEL.

Pour Marcello Venturi, directeur business unit Green Gaz de Mesure Process : « Ce partenariat est le fruit de deux ans de travail. Il s’inscrit dans la durée sur plusieurs sites avec le développement des nouvelles technologies telles que l’avitaillement à 700 bars ».

Piloter le plus vaste réseau de station service hydrogène en Europe

Hyliko se donne pour objectif d’offrir le plus grand réseau de station hydrogène poids lourds en France et en Europe. Pour ce faire, la société prévoit de connecter son réseau de stations à celui des autres opérateurs de la filière hydrogène en France. Ainsi, les transporteurs, qui auront souscrit à l’offre intégrée d'Hyliko bénéficieront d'un accès étendu à un réseau de stations sur le territoire français et dès 2025, dans le reste de l’Europe.