Hyliko choisit Toyota pour ses piles à hydrogène

Le constructeur Hyliko vient d’annoncer avoir passé un accord avec Toyota pour équiper ses futurs camions animés par une pile à combustible. Chaque véhicule de la marque sera équipé de deux piles à combustible nipponne produites en Europe. Si Hyliko avait déjà communiqué le nom de ses autres partenaires, comme Plastic Omnium (réservoirs), GreenGT (intégration) et Forsee Power (batterie), il n’avait pas encore révéler la marque de sa pile. C’est chose faite ! Pour rappel, Toyota est déjà fournisseur de piles pour des bus Mercedes. La marque est pionnière dans ce domaine avec le lancement de la Mirai.

« Nous sommes ravis d'avoir Toyota comme partenaire pour équiper nos premiers véhicules. Reconnues pour leur fiabilité et leurs niveaux de performance, les piles à combustible Toyota sont des composants clés dans la conception et la réalisation de nos poids lourds hydrogène » commente Ovarith Troeung, directeur général d’Hyliko.

Pour Thiebault Paquet, vice-président de Toyota Motor Europe R&D : « Nous sommes ravis d'annoncer un accord avec Hyliko, start-up dynamique qui a une vision large de l'hydrogène puisqu'elle prévoit d'offrir tous les principaux composants d'une offre complète, camion, carburant, leasing et maintenance. Avoir une telle vision globale et à long terme de la croissance d'un écosystème hydrogène viable est nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise et rassurer les investisseurs. Avec des partenaires tels qu'Hyliko, nous continuerons à stimuler les offres dans toute l'Europe en vue d'une plus grande société de l'hydrogène, comme l'un des principaux éléments constitutifs pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. »