Hyliko fournira le Groupe Vallée

Groupe Vallée s’engage vers l’hydrogène et passe commande à Hyliko

Le Groupe Vallée, entreprise de second œuvre en bâtiment, vient de signer une lettre d'intention avec Hyliko, plateforme de mobilité hydrogène, portant sur la livraison de deux poids lourds fonctionnant à l’énergie zéro émission à partir de 2024. L’entreprise envisage d'ajouter progressivement des véhicules hydrogène à sa flotte. L'objectif serait d'atteindre un volume de 50 véhicules hydrogène d'ici 2030.

« La décarbonation de la profession est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Nous allons être rapidement confrontés aux règlementations des ZFE, et cela doit se préparer bien en amont afin de pouvoir continuer à livrer les villes et leurs agglomérations comme nous le faisons chaque jour avec nos véhicules » explique Thierry Vallée, président du Groupe Vallée,

pour Ovarith Troeung, directeur général d'Hyliko, « nous sommes fiers d'aider le Groupe Vallée, entreprise spécialisée dans la logistique du secteur du BTP, à résoudre les interrogations de la transition hydrogène. Grâce à notre offre intégrée, nous développons simultanément les infrastructures nécessaires au Groupe Vallée pour répondre dès aujourd'hui à leur demande d’énergie vertueuse et zéro émission de demain. »

Un peu plus d’un an après sa création et près de 3 mois après le dévoilement de son premier véhicule au salon Hyvolution, Hyliko comptabilise près de 600 véhicules à son carnet de commandes.