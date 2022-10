Hyliko noue un partenariat avec le groupe Berto

Le groupe Berto, leader français de la location de VI, et Hyliko, qui propose une solution de décarbonation pour le TRM, s'associent pour déployer une flotte de 230 véhicules hydrogène et les services associés.

Cet accord commercial a pour objectif d'accélérer la conversion des flottes de poids lourds à l'hydrogène afin de réduire l'empreinte carbone du transport routier de marchandises. Il vise également à mettre en place des services de gestion, tels que la maintenance et l'entretien des véhicules, ainsi qu'un réseau de stations d'avitaillement en hydrogène "super vert". Ces stations seront notamment destinées à la mobilité lourde et situées en zones urbaines et péri-urbaines. Le partenariat entend ainsi couvrir l'ensemble des aspects techniques, commerciaux et environnementaux de la décarbonation du parc roulant.

De plus, la lettre d’intention signée par le groupe Berto prévoit la mise à disposition par Hyliko de 230 véhicules hydrogène. Avec les précédents engagements pris par les clients, le nombre de poids lourds dépasse les 350 véhicules d'ici 2030.