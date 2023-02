Hyliko passe à l’action

Hyliko a profité du salon Hyvolution, dédié à l’industrie de l’hydrogène, pour présenter son premier camion prototype 44 tonnes roulant à l’hydrogène. Cette première présentation publique marque le début de la concrétisation des ambitieux projets de l’entreprise.

Pour rappel, Hyliko a pour objectif de décarboner le transport routier de marchandise avec une approche « trucks as a service ». Son offre tout compris intègre le leasing du véhicule, la fabrication et la distribution d’hydrogène, l’entretien et l’ensemble des modules software utiles à l’exploitation d’une flotte.

Porté par le fonds d’investissement luxembourgeois, Kouros, Hyliko envisage un développement en série du véhicule à partir de 2024 en France. L’entreprise compte déployer 6 000 poids lourds hydrogène et développer 60 stations d’avitaillement en hydrogène à horizon 2030 en Europe.

Le camion « First Edition » qui vient d'être dévoilé, construit sur la base d’un Renault Trucks T rétrofité, a été conjointement développé avec la société GreenGT. Le véhicule, assemblé par BullTech System, embarque 2 piles à combustible cumulant une puissance totale de 160 kW. Le réservoir à hydrogène, fabriqué par Plastic Omnium, à une capacité de stockage de 40 kg. La batterie électrique est fournie par Forsee Power avec une puissance de 60 kWh. L’ensemble entraine un moteur électrique d’une puissance de 350 kW. L’autonomie du camion varie en fonction de la pression de stockage de l’hydrogène. Elle est de 400 km à 350 bars. Elle pourrait atteindre les 900 km si le stockage de l’hydrogène est de 700 bars. Un premier camion de ce type sera livré au groupe Berto en septembre prochain.

Un premier pôle d'excellence au sud de paris

Lors du salon, la société a annoncé qu’elle implantera mi-2024 son premier pôle d’excellence au sud de Paris, à Villabé dans l’Essonne. Le site de 2 hectares intégrera un showroom, le centre de gestion de la distribution d’hydrogène et de ses stations, une école de formation au SAV mais aussi une station de ravitaillement en hydrogène vert produit sur place par thermolyse de biomasse. Cette station sera en capacité de produire 400 kg d’hydrogène par jour. De quoi alimenter en carburant quotidiennement une douzaine de camions.

Autre annonce d’Hyliko, l’arrivée prochaine du premier Hyliko Service Center, en charge de la maintenance des camions. Il sera implanté chez son client Berto. Enfin, la société a dévoilé son offre digitale Hyliko Connect. Une suite logicielle de gestion de la flotte qui intègre un ensemble de modules. Au programme TPMS, TMS, gestion des missions, optimisation des trajets, localisation de stations-service Hyliko (avec prise de rendez-vous pour faire le plein) et gestion des consommations.