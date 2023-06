Hyliko rejoint la "Coalition Retrofit H2"

Hyliko, plateforme de mobilité hydrogène vert pour le transport routier de marchandises, annonce s’être engagé aux côtés de la "Coalition Retrofit H2", une initiative regroupant des acteurs de la chaîne de valeur du transport routier de marchandises qui vise à industrialiser le rétrofit à hydrogène des véhicules lourds, et ainsi accélérer leur déploiement sur le territoire français.

En rejoignant l’organisation, et ses 30 autres membres, Hyliko souhaite confirmer son engagement en faveur de la mise à la route immédiate de poids lourds hydrogène et de la décarbonation du parc de véhicules de transport routier de marchandises. Pour rappel, Hyliko propose une offre qui repose sur la location et la maintenance de véhicules hydrogène, la fourniture de l’hydrogène vert grâce à un réseau de stations et la traçabilité de l’empreinte carbone.

Selon l’entreprise, le rétrofit hydrogène revêt une importance capitale puisqu’à l'heure actuelle, aucun constructeur historique de poids lourds en France ne propose de véhicules neufs compatibles à l'hydrogène, « rendant le rétrofit incontournable pour accélérer la transition vers une mobilité zéro émission, en accord avec les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 émis par la France » estime-t-elle.

En attendant la mise à la route de véhicules hydrogène neufs pour compléter son offre, Hyliko s’est engagé à rétrofiter des véhicules diesel en véhicules hydrogène, repensant ainsi entièrement leur conception. Les premières livraisons sont programmées pour la fin de l’année.

« Nous sommes ravis de rejoindre la "Coalition Retrofit H2" pour passer un message fort : l'industrialisation du rétrofit de véhicules à l'hydrogène en France est une opportunité majeure d’accélérer le passage à l’échelle des filières industrielles de l’hydrogène et la transition vers la mobilité zéro émission en France » a déclaré Ovarith Troeung, directeur général d'Hyliko.