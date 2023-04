Hyliko renforce ses équipes et accélère son développement

Hyliko annonce la nomination de Christophe Lora en tant que conseiller principal et directeur général ad interim de la business unit (BU) Trucks. Avec son arrivée, la plateforme franchit une nouvelle étape pour l'entreprise qui souhaite mettre en circulation 6 000 poids lourds hydrogène en Europe à horizon 2030, avec des premières livraisons d'ici à la fin de cette année. Christophe Lora a débuté sa carrière au sein de Volvo Group en 1991 où il a occupé différentes fonctions avant de devenir conseiller principal en 2020. Un an plus tard, il rejoint la société de consulting Axsant pour laquelle il dirige le pôle Innovation et développement produit, devient membre du comité de direction et intervient en tant que conseiller stratégique auprès de clients majeurs.

Accompagner le développement de la BU Trucks

Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Lora intègre le conseil d'Hyliko, prend en charge les recommandations stratégiques de la BU Trucks. En tant que directeur général ad interim, il a pour mission de :

Décupler la capacité d'innovation des bureaux d'études et d'améliorer la performance des opérations de production.

des bureaux d'études et d'améliorer la performance des opérations de production. Développer les partenariats avec des équipementiers et les échanges sur la technologie hydrogène avec les constructeurs , dans le but d'enrichir l'offre de véhicules Hyliko.

et les échanges sur la , dans le but d'enrichir l'offre de véhicules Hyliko. Accompagner le déploiement de la production en série.

S'assurer du respect des délais de production et de livraison auprès des clients.

« Je suis ravi d’apporter mes compétences au développement d’Hyliko, une entreprise en pointe dans la décarbonation des poids lourds. Impliqué dans les enjeux environnementaux et fort de mon expertise en gestion d'organisations et en conduite du changement, j’ai pour ambition d’accompagner l’activité de la branche véhicules de l'entreprise et lui permettre de tenir ses objectifs de production. Focalisé sur la création de valeur, j'ai à cœur de structurer les opérations de production et de poursuivre le développement de l'innovation pour satisfaire pleinement tous nos clients : transporteurs, chargeurs comme conducteurs », commente Christophe Lora.