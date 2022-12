Hyliko renforce son top management

Afin d’accompagner sa croissance, Hyliko se renforce avec l’arrivée de Denis Héchard au poste de directeur réseau et Hubert Stinvil en tant que directeur administratif et financier.

Denis Héchard et Hubert Stinvil ont donc rejoint Hyliko, respectivement en qualité de directeur réseau et de directeur administratif et financier. Ces nominations entrent dans la stratégie de développement de la jeune entreprise française, plateforme de mobilité hydrogène à carbone négatif pour le transport routier de marchandises (TRM), qui vise à l’horizon 2030 un réseau de plus de 100 stations hydrogène sur le continent européen. Denis Héchard et Hubert Stinvil rejoignent une équipe de 25 personnes.

Denis Héchard devra notamment développer les stations hydrogène

Denis Héchard fait valoir plus de vingt ans d’expérience en pilotage de projets liés à l’environnement et à la mobilité bas carbone. Il a notamment travaillé chez Suez et Engie, où il directeur d’exploitation pour Climespace et de directeur de concessions IRVE. Pour Hyliko, en tant que directeur réseau, il conduira le développement du réseau de stations à hydrogène super vert, en charge de la gestion des partenariats industriels et de la coordination pour assurer l’interopérabilité des stations Hyliko et l’accès des clients à des stations partenaires.

Hubert Stinvil aura un rôle névralgique auprès des investisseurs

Avec plus de dix-huit ans d’expérience dans l’audit et la gestion administrative et financière, Hubert Stinvil a évolué dans les secteurs de l’énergie, du BTP et de la location de véhicules industriels et commerciaux, notamment chez Grant Thornton, Deloitte, GCC. En 2018 il rejoint Via Location en tant que directeur du contrôle financier, puis devient DAF en 2020 pour piloter le processus de refinancement de la dette du groupe. Hubert Stinvil doit accompagner Hyliko et ses investisseurs dans l’atteinte des objectifs ambitieux de croissance à moyen et long terme.

Hubert Stinvil, nouveau directeur administratif et financier d’Hyliko.

« Des profils expérimentés comme Hubert et Denis viennent renforcer notre structure et porter encore plus loin nos ambitions pour répondre à notre trajectoire de croissance et aux enjeux de la décarbonation de la mobilité lourde », Ovarith Troeung, directeur général d’Hyliko.